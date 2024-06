Júri retoma deliberações em processo contra Hunter Biden

O júri do julgamento por posse ilegal de arma de fogo contra Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, retomou nesta terça-feira (11) suas deliberações, no primeiro processo penal contra o filho de um mandatário americano em exercício.

Hunter, de 54 anos, é acusado de mentir sobre seu consumo de drogas para adquirir uma arma em 2018.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O julgamento ocorre enquanto seu pai busca a reeleição e menos de duas semanas após Donald Trump, o provável candidato presidencial republicano em novembro, ter sido condenado por fraude de documentos fiscais.