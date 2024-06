Irmão de premiê espanhol é investigado por denúncia que governo considera falsa

"Mais uma vez, a Mãos Limpas, o que equivale a dizer que mais uma vez estamos perante uma denúncia falsa, novamente construída por meio de recortes e fragmentos de tabloides digitais", declarou a porta-voz do governo, Pilar Alegría, em coletiva de imprensa quando questionada sobre o caso do irmão de Sánchez.

Esta mesma organização, a Mãos Limpas, apresentou outra denúncia na origem das investigações judiciais contra Begoña Gómez, esposa do presidente socialista.

O Governo espanhol criticou, nesta terça-feira (11), a denúncia, falsa em sua avaliação, apresentada por um grupo próximo da extrema direita e que levou um tribunal a abrir uma investigação preliminar contra o irmão do chefe do Executivo, Pedro Sánchez.

Contactado pela AFP, um tribunal de Badajoz, no sudoeste do país, confirmou a investigação contra o presidente socialista do Governo provincial de Badajoz e dois funcionários daquela instituição, sem especificar o nome.

As três pessoas são suspeitas de peculato, tráfico de influência e prevaricação.

Segundo a imprensa local, a Mãos Limpas denunciou David Sánchez, responsável pelo gabinete de Artes Cênicas do Governo provincial de Badajoz, por supostamente receber salário público sem frequentar devidamente o trabalho.