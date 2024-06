Hunter Biden, o filho problemático e tormento político do presidente dos EUA

Apesar de seus problemas com a Justiça, um passado turbulento por dependência química e negócios controversos no exterior que o tornam alvo recorrente da oposição republicana, o presidente americano Joe Biden reafirma que estará "sempre" ao lado de Hunter, seu filho considerado culpado, nesta terça-feira (11), de posse ilegal de arma de fogo.

Beau parecia destinado a ter uma carreira política nacional, enquanto Hunter tinha pouco destaque como advogado e homem de negócios. Beau também lutou como soldado na guerra no Iraque, já Hunter foi expulso da Marinha em 2014 por consumo de cocaína.

Em seu livro autobiográfico "Beautiful Things" ("Coisas Bonitas", em tradução livre), de 2021, Hunter Biden relata suas bebedeiras com vodca e perambulações noturnas pelos subúrbios em busca de drogas, tentativas fracassadas de desintoxicação ou "affairs" efêmeros com a viúva de seu irmão.

Sobre seu pai, escreveu: "Jamais me abandonou, nunca me ignorou, nem me julgou". "Por momentos, sua perseverança até me impressionava".