Hamas responde com 'emendas' ao plano de cessar-fogo em Gaza

O Hamas pediu, nesta terça-feira (11), uma emenda à última proposta de trégua em Gaza para que inclua um "cessar total" da "agressão" israelense no território palestino, uma resposta que os Estados Unidos, promotor do plano, disseram estar analisando. A resposta do movimento islamista palestino coincide com a viagem do secretário de Estado americano, Antony Blinken, ao Oriente Médio. Trata-se da oitava visita de Blinken à região desde que a guerra entre Hamas e Israel em Gaza eclodiu há oito meses. Durante o giro, que incluiu escalas em Egito, Israel e Jordânia, Blinken instou o Hamas a aceitar o plano de trégua e libertação de reféns apresentado pelo presidente americano, Joe Biden, em 31 de maio.

"A resposta prioriza os interesses do nosso povo palestino e insiste na necessidade de acabar completamente com a atual agressão contra Gaza", respondeu o Hamas em uma declaração conjunta com a Jihad Islâmica, outro grupo armado que opera no território. Uma fonte que participa das negociações afirmou sob condição de anonimato que o Hamas, que governa Gaza desde 2007, propôs emendar o plano com "um cronograma para um cessar-fogo permanente e a retirada completa das tropas israelenses da Faixa de Gaza". As discussões, detalhou, continuarão com a mediação de Egito, Catar e Estados Unidos, que disseram estar "analisando" a resposta do Hamas, segundo o porta-voz da Casa Branca, John Kirby.

Durante sua visita a Israel nesta terça-feira, Blinken ressaltou que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiterou "seu compromisso" com a proposta de cessar-fogo, apoiada pelo Conselho de Segurança da ONU. "Todo mundo disse sim, exceto o Hamas", afirmou, assegurando que se o grupo islamista não aceitasse o plano, o fracasso seria "claramente" sua responsabilidade. - 'O horror deve parar' - Blinken continuou sua viagem na Jordânia, onde anunciou uma nova ajuda de Washington de US$ 404 milhões (R$ 2,16 bilhões) para os palestinos, destinada a combater a crise humanitária no território. Israel ordenou um cerco "completo" a Gaza em 9 de outubro, dificultando a entrada de comida, água, medicamentos e combustível no território palestino. Apenas os envios e a entrada ocasional de ajuda proporcionam um alívio para a população de 2,4 milhões de habitantes. "O horror deve parar", urgiu o secretário-geral da ONU, António Guterres, em uma conferência na Jordânia destinada a arrecadar ajuda humanitária para os palestinos.

"A velocidade e a magnitude da matança em Gaza superam tudo o que vi em meus anos como secretário-geral", acrescentou. O plano apresentado por Biden contempla, em uma primeira fase, um cessar-fogo "imediato e completo", a troca de reféns por prisioneiros palestinos, a retirada do Exército israelense das áreas povoadas de Gaza e a entrada de ajuda humanitária. Em Israel, além de Netanyahu, o secretário de Estado se reuniu com Benny Gantz, rival centrista do premiê israelense que recentemente deixou o gabinete de guerra, e com o líder da oposição, Yair Lapid.