GM revisa para baixo suas vendas de veículos elétricos para 2024

"Acreditamos que isto reflita a dinâmica atual" do mercado, explicou Paul Jacobson.

Durante uma conferência organizada pelo banco alemão Deutsche Bank em Nova York, o diretor financeiro da GM informou que o grupo espera vender entre 200.000 e 250.000 veículos elétricos este ano, menos do que a projeção anterior, de 200.000 a 300.000 unidades.

A fabricante americana de veículos General Motors (GM) revisou para baixo, nesta terça-feira (11), sua previsão de vendas de veículos elétricos para 2024, ao mesmo tempo em que a Ford manifestou inquietação com a ameaça "importante" representada por seus concorrentes chineses.

"Embora vejamos uma leve desaceleração no crescimento, ainda é muito bom", disse Jacobson.

Ele acrescentou que a companhia em geral teve um maio "muito, muito sólido", com o volume mensal de vendas mais alto desde dezembro de 2020 e estimou que, no que diz respeito ao desempenho comercial, "os resultados do segundo trimestre serão melhores que o primeiro".

Horas antes, o grupo havia anunciado um aumento de 33% de seus dividendos e um novo programa de recompra de ações no valor de 6 bilhões de dólares (R$ 32 bilhões, na cotação atual).