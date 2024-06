Gases que danificam a camada de ozônio desaparecem mais rápido do que o previsto

A presença de gases que danificam a camada de ozônio está diminuindo mais rápido do que esperavam os cientistas, o que demonstra o sucesso do Protocolo de Montreal assinado em 1987, segundo um estudo divulgado nesta terça-feira (11).

O objetivo do Protocolo de Montreal era eliminar gradualmente as substâncias que destroem o ozônio presentes principalmente na refrigeração, no ar-condicionado e nos aerossóis.

A primeira etapa consistiu em eliminar os clorofluorcarbonetos (CFC), e agora todos os os setores industriais envolvidos esperam conseguir eliminar os hidroclorofluorcarnonetos (HCFC) que os substituíram até 2040.