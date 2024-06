Françoise Hardy, ícone do pop francês sem querer

Seu maior sucesso foi "Tous les garçons et les filles", uma canção que interpretou com apenas 18 anos (1962).

Seu filho Thomas Dutronc anunciou nas redes sociais o falecimento da artista, que foi diagnosticada com um primeiro câncer em 2004.

Conseguiu se destacar no mundo musical parisiense barulhento do início dos anos 1960, onde estrelas emergentes como Johnny Halliday (vizinho de bairro) traçavam seu destino à sombra do rock and roll anglo-saxão.

Em 1964 interpretou "Mon amie la rose", outro grande sucesso. "Comment te dire adieu", de Serge Gainsbourg, é lançado em 1968.

Françoise Hardy também é um ícone da moda. Seu físico andrógino e sua discrição a distanciaram de estrelas exuberantes como Brigitte Bardot. Ela foi um presságio da elegância que logo inundaria as passarelas do mundo inteiro.

Com cabelos longos e franja, Hardy exibia com perfeição os futuristas vestidos metálicos do estilista Paco Rabanne.

Tornou-se uma modelo de revistas como Paris Match. O famoso fotógrafo americano William Klein a imortalizou em preto e branco.

- 'Cantar não é algo natural' -

"Quando Mick Jagger disse que eu representava seu ideal feminino, oh, là, là... Essa frase acabou com minha imagem de jovem ingênua com um físico pouco atraente", comentou certa vez.

"Cantar não era algo natural para mim", reconheceu anos depois.