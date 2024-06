Extrema direita austríaca quer um comissário europeu para a 'remigração'

"O que observei nas últimas semanas durante a campanha é que, acima de tudo, precisamos de uma política de migração razoável, que a remigração é necessária", declarou o secretário-geral do partido, Christian Hafenecker, em coletiva de imprensa.

O FPÖ, que esteve no governo três vezes no passado com os social-democratas e os conservadores, atribui a si o crédito deste conceito controverso.

Embora não seja aplicável no estado atual da lei, visa a expulsão em massa de estrangeiros e a obrigação de assimilação para cidadãos naturalizados.

Em novembro de 2023, o chefe do partido austríaco, Herbert Kickl, declarou abertamente pela primeira vez que queria remover a nacionalidade e expulsar os austríacos de origem estrangeira "que se recusam sistematicamente a se integrar".