CR7 marca dois gols e Portugal vence Irlanda em amistoso antes da Eurocopa

Portugal concluiu sua preparação para a Euro-2024 com uma vitória por 3 a 0 sobre a Irlanda, nesta terça-feira (11), em Aveiro, com dois gols de Cristiano Ronaldo, que se mostrou em grande forma depois de ter ficado de fora dos amistosos anteriores da seleção portuguesa. Ao balançar as redes duas vezes depois de João Félix abrir o placar aos 18 minutos, o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, de 39 anos, confirmou suas intenções de brilhar na Eurocopa da Alemanha, que será seu 11º grande torneio internacional. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O primeiro gol de 'CR7' lembrou os seus melhores momentos no Manchester United e no Real Madrid: dominou um passe com categoria, driblou o marcador e soltou a bomba de pé esquerdo no ângulo do goleiro irlandês (50').

O segundo, dez minutos depois, veio em um chute seco novamente com a canhota (60'), que confirmou que ele ainda é um finalizador temível, apesar de ter se transferido para o saudita Al-Nassr em janeiro passado. Portugal, que sob o comando do técnico espanhol Roberto Martínez venceu todas as partidas das Eliminatórias para a Eurocopa, com 36 gols marcados e apenas dois sofridos, tem dado minutos aos jogadores menos utilizados e testando alternativas táticas nas últimas rodadas. Sem o capitão, que só chegou na última sexta-feira à fase de preparação para o torneio continental, a seleção portuguesa venceu o primeiro amistoso, contra a Finlândia (4-2), na terça-feira passada, e depois perdeu no sábado para a Croácia de Luka Modric (2-1).