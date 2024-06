Conservadores prometem cortes de impostos em campanha eleitoral no Reino Unido

Buscando a reeleição em 4 de julho, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, anunciou um manifesto aos eleitores e ao seu próprio partido, o Conservador, prometendo cortes de impostos e redução das taxas de imigração. O atual líder enfrenta uma desvantagem nas pesquisas em relação ao Partido Trabalhista. No entanto, Sunak afirma que possui ideias necessárias para mudar o país, o que é criticado pelos oponentes.

Durante o lançamento do manifesto, Sunak negou rumores de que poderia renunciar antes do dia da eleição e destacou que "não vai parar de lutar pelo voto das pessoas". Dentre as promessas do primeiro-ministro está o corte de 17 bilhões de libras nos impostos até 2030, que seria possível por conta de uma redução nos custos de bem-estar social.

Outro aspecto prometido foi a diminuição nos números da imigração no país, a partir de um plano controverso, para evitar solicitações de asilo que chegam ao Reino Unido. Atualmente, cerca de 700.000 pessoas pedem asilo anualmente.