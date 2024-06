Celine Dion quer enfrentar diagnóstico e voltar aos palcos

A cantora canadense Celine Dion, que sofre de uma doença neurológica rara que causa rigidez, afirmou em entrevista que vai voltar aos palcos, mesmo que precise "engatinhar".

Em entrevista à rede americana NBC que será exibida na íntegra nesta terça-feira (11), Celine disse que, apesar da síndrome que lhe causa rigidez nos músculos do tronco e das extremidades, ela fará o possível para voltar a se apresentar. "Vou voltar aos palcos mesmo que tenha que engatinhar, mesmo que tenha que falar com as mãos", afirmou a cantora, de 56 anos.

A entrevista aconteceu pouco antes da estreia do documentário sobre a vida de Celine na plataforma Amazon Prime, no próximo dia 25. "Hoje minha voz será ouvida pela primeira vez, não porque eu tenha que ou precise fazê-lo, e sim porque eu quero e sinto falta", disse a cantora, ganhadora do Grammy e intérprete de sucessos como "My Heart Will Go On".