Casos de dengue e doenças transmitidas por mosquitos em alta na Europa

Um total de 713 casos do vírus do Nilo Ocidental foram registados em 123 regiões de nove países da UE em 2023, causando 67 mortes. O mosquito responsável por sua transmissão, o Culex pipiens, nativo da Europa, está presente em todos os países da UE e do Espaço Econômico Europeu, afirmou o ECDC.

Já o Aedes aegypti, responsável pela transmissão do vírus da febre amarela, bem como da dengue, zika e chikungunya, estabeleceu-se recentemente no Chipre e em regiões periféricas da UE, como a Madeira e as ilhas francesas do Caribe.

