Caracas nomeia novo ministro do Serviço Penitenciário após protestos em prisões

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, nomeou, nesta terça-feira (11), o novo ministro do Serviço Penitenciário em meio à greve de fome iniciada no domingo em cerca de 16 prisões do país.

"Designei Julio García Zerpa como novo Ministro do Poder Popular para o Serviço Penitenciário para continuar promovendo um sistema adaptado aos novos tempos, seguro, estável e com respeito aos Direitos Humanos", informou Maduro em mensagem na rede social X.

García Zerpa é também advogado e deputado.