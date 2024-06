Adoção se torna a solução para acabar com os cães de rua no Kosovo

Ninguém sabe se o cãozinho sobreviveu a essa sessão de tortura, mas as imagens bastaram para que as associações de defesa dos animais se mobilizassem. Estimam que há entre 3.500 e 4.000 cachorros de rua apenas em Pristina, capital desse país balcânico e a prefeitura decidiu reagir.

O vídeo se tornou viral: um homem dando uma surra em um cachorro de rua, agredindo-o diversas vezes. Não se preocupou com a possibilidade de que o vissem ou o gravassem, já que a população de cães de rua do Kosovo se tornou tão problemática que os deixa vulneráveis.

O que aconteceu no vídeo "não é um caso isolado, é algo cotidiano no Kosovo", escreveu Argjenta Dociqi, figura central do movimento de defesa dos animais, no Facebook.

Nas áreas rurais do país, a presença de cães de rua é muito maior. Morrem de fome ou frio. Ou simplesmente os matam.

Em Pristina, dezenas de pessoas se manifestaram em maio levando cartazes que diziam: "Não tive forças para me defender, [você] deve ser minha voz".