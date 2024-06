Violência de vários dias no sul do México deixa mais de 4 mil deslocados

Autoridades mexicanas transferiram mais de 4 mil pessoas que estavam escondidas em suas casas para abrigos após vários dias de violência em uma cidade do estado de Chiapas, no sul do país, uma região que é cenário de violência vinculada ao crime organizado.

O Ministério Público de Chiapas informou em um comunicado no sábado que resgatou 4.187 pessoas no município de Tila, que "estavam escondidas em suas casas após os atos de violência" na localidade. Os moradores foram levados para vários abrigos no estado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O MP afirmou que inspecionou 17 imóveis incendiados, incluindo residências e estabelecimentos comerciais, onde encontrou duas pessoas mortas, incluindo uma menor de idade.