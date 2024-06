Vereador eleito é assassinado no oeste do México

Um funcionário municipal eleito do estado mexicano de Michoacán, oeste do país, foi assassinado em um ataque neste domingo (10), no qual também ficaram feridos sua esposa grávida e outra pessoa, informaram fontes policiais.

Trata-se de Mario Lázaro Mendoza, eleito em 2 de junho como vereador suplente do município de Jacona pelo partido governista Morena, que foi atacado a tiros no domingo enquanto estava em um parque dessa localidade.

Agentes da polícia e da Guarda Nacional, que receberam denúncias sobre a agressão, foram ao local, onde "encontraram os três afetados com ferimentos de bala", segundo o relatório policial.