Séries românticas LGBTQIA+ produzidas na Tailândia causam furor na Ásia

As séries tailandesas se tornaram "muito populares" durante a pandemia de covid-19, diz à AFP Kira Thu-Ha Trinh, seguidora do BL. "Pode parecer grosseiro, mas os tailandeses o fazem melhor".

Estas séries com tramas que mostram casais atraentes, em paisagens bucólicos e com uma mensagem sobre ser fiel a si mesmo, fazem sucesso particularmente entre mulheres heterossexuais.

O gênero "Boys' Love" (amor entre rapazes ou BL) se popularizou no Japão nos anos 1960, representado em mangás chamados "yaoi". Mas, juntamente com seu equivalente feminino, o "Girl's Love (amor entre meninas ou GL), se tornou um fenômeno cultural internacional graças às produções tailandesas.

Até mesmo a China foi conquistada por estes dramas, mas desde 2021, o governo comunista proibiu as empresas nacionais de produzir ou divulgar séries do tipo.

"Nós gostamos e vamos encontrar formas de continuar assistindo-as", assegura Huang Bingbing.

Para a Tailândia, o sucesso de suas séries é uma ferramenta para desenvolver sua influência cultural no mundo, em plena campanha do governo para melhorar sua imagem internacional, com o objetivo de atrair turistas e incentivar as exportações, duas fontes de renda muito necessárias para o país após o impacto da pandemia na economia.

O número de BL produzidos na Tailândia passou de 19 entre 2014 e 2018 para 75 em 2022, afirma Poowin Bunyavejchewin, especialista em Sudeste Asiático da Universidade de Thammasat, em Bangcoc.

Segundo ele, estas séries são populares até mesmo em países mais conservadores, como Índia, Indonésia e Malásia, embora seus fãs sejam discretos.

"Há comunidades de fãs enormes (nestes países), mas não podem dizê-lo publicamente, pois podem sofrer pressões socioculturais" e religiosas, acrescenta.