Separatistas mantêm presidência do Parlamento regional catalão

Os separatistas conseguiram manter, nesta segunda-feira (10), a presidência do Parlamento da Catalunha apesar de ter perdido a maioria absoluta nas eleições de maio, nas quais venceram os socialistas, que tentam tomar o poder nessa região espanhola.

Após um acordo de última hora, Josep Rull - um dos políticos separatistas que passou mais de três anos na prisão por sua participação na fracassada tentativa de independência de 2017 até seu indulto em 2021 - foi eleito presidente do Parlamento regional com os apoios no segundo turno de sua formação, Juntos pela Catalunha, da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) e da CUP.

Assim, os secessionistas conseguiram manter esse cargo estrategicamente importante, que é responsável, entre outras coisas, por propor qual candidato será o primeiro a ser investido como o novo presidente catalão.