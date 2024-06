Real Madrid afirma que disputará o Mundial de Clubes

O Real Madrid, atual campeão da Europa, anunciou nesta segunda-feira que disputará o novo Mundial de Clubes, que acontecerá em 2025 nos Estados Unidos, poucas horas depois de o técnico da equipe, Carlo Ancelotti, ter declarado o contrário em uma entrevista à imprensa italiana.

O clube da capital espanhola disputará "esta competição oficial, que enfrentamos com orgulho e com o máximo entusiasmo para fazer com que os nossos milhões de torcedores em todo o mundo voltem a sonhar com um novo título", afirma um comunicado.

A instituição "em nenhum momento questionou sua participação no novo Mundial de Clubes que será organizado pela Fifa", reiterou o Real Madrid.