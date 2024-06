Presidente eleita do México promete 'ampla' discussão de reforma do Judiciário

Claudia Sheinbaum, presidente eleita do México, se comprometeu, nesta segunda-feira (10), a que se realize uma "ampla" discussão sobre uma reforma constitucional do Poder Judiciário, tema que sacudiu os mercados nos últimos dias.

"No caso da reforma do Judiciário [...] que seja discutida pelos advogados, pelas faculdades de direito, pelos próprios ministros, magistrados", disse a política de esquerda de 61 anos em sua primeira entrevista coletiva, realizada no Palácio Nacional.

O partido governista Morena fez sucesso nas eleições de 2 de julho e, junto com seus aliados, tudo indica que terá dois terços das cadeiras do Congresso bicameral, o que lhe permitirá realizar reformas constitucionais.