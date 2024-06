Prefeito albanês preso é eleito eurodeputado por partido conservador grego

O prefeito eleito e preso de uma cidade albanesa, onde vive uma significativa minoria grega, foi eleito no domingo eurodeputado pelo partido conservador grego no poder, apesar das tensões entre Atenas e Tirana desencadeadas por sua candidatura.

Fredi Beleri, que é greco-albanês, foi condenado em março a dois anos de prisão por ter comprado votos antes da sua eleição como prefeito da cidade de Himara, no sul, nas eleições municipais da Albânia em maio de 2023.

Durante as eleições europeias de domingo, o homem de 52 anos, preso desde maio de 2023, foi eleito um dos 21 deputados europeus da Grécia, dos quais sete foram eleitos pela lista do partido Nova Democracia (ND) do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis .