ONU suspende suas operações através de cais provisório em Gaza

O Programa Mundial de Alimentos (PMA), responsável por entregar a ajuda que chega a Gaza através do cais temporário instalado pelos Estados Unidos, suspendeu suas operações nesse local para avaliar a situação de segurança, anunciou um porta-voz da ONU nesta segunda-feira (10). "Nossos colegas do Programa Mundial de Alimentos nos dizem que suspenderemos temporariamente as operações no cais flutuante até que se realize uma avaliação para garantir a segurança de nosso pessoal e de nossos parceiros", afirmou Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU. Perguntado sobre os motivos dessa interrupção, Dujarric mencionou a operação israelense de sábado para libertar quatro reféns em Nuseirat, que deixou 274 mortos e 698 feridos, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.

"Vimos o que aconteceu em Gaza neste fim de semana, vimos alguns relatos na imprensa e tomamos nota da declaração pública do comando do Centcom dos Estados Unidos que dizia que o cais não foi utilizado na operação das forças israelenses vinculadas aos reféns", declarou. "Acho que é normal que, depois de uma operação deste tipo que causou tantas vítimas, nossos colegas humanitários tenham um descanso para avaliar a situação", acrescentou, esperando que as entregas possam ser retomadas "o mais rápido possível". No sábado, o Exército americano anunciou que havia retomado o envio de ajuda humanitária no cais provisório instalado na costa de Gaza, que precisou passar por reparos após sofrer danos por uma tempestade no fim de maio.