Líder checheno afirma que Rússia tomou o controle de cidade na região ucraniana de Ryzhivka

O líder da região russa da Chechênia, Ramzan Kadyrov, anunciou no domingo que as forças russas tomaram a cidade fronteiriça de Ryzhivka, na região de Sumy, no norte da Ucrânia.

Até o momento, o Ministério da Defesa da Rússia e as autoridades ucranianas não se pronunciaram sobre a afirmação de Kadyrov.

A região de Sumy fica na fronteira norte da Ucrânia e não tem uma presença significativa de tropas russas desde o início do conflito em 2022.