Lewandowski sai lesionado em amistoso contra Turquia e preocupa Polônia

O atacante Robert Lewandowski saiu lesionado durante o amistoso em que a Polônia venceu a Turquia por 2 a 1 nesta segunda-feira (10), em Varsóvia, no último teste das duas equipes antes da disputa da Eurocopa.

Com dores no joelho direito, Lewandowski teve que ser substituído ainda no primeiro tempo (33') e sua presença no torneio continental não está garantida. Uma má notícia para a seleção polonesa, que pode ficar sem seu capitão e artilheiro.

Os próximos dias serão de tensão na concentração da Polônia, que compõe o Grupo D da Euro ao lado de França, Áustria e Holanda, sua adversária na estreia, no próximo domingo.