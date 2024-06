Infantino exalta 'passo positivo' após condenação de torcedores do Valencia por racismo

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou nesta segunda-feira (10) que a condenação na Espanha de três torcedores do Valencia a oito meses de prisão por insultos racistas contra Vinícius Júnior constitui "um passo positivo".

"Fico satisfeito em ver a ação firme e a sentença adotadas pelas autoridades espanholas em relação ao abuso racista contra Vinícius Júnior (...). É um passo positivo", escreveu o dirigente da FIFA nas redes sociais.

"Como reiterei claramente no recente Congresso da Fifa em Bangcoc, não podemos mais aceitar o que está acontecendo nos estádios e no campo de jogo. Nossa mensagem para as pessoas de qualquer parte do mundo que ainda se comportam de forma racista no futebol é clara: não as queremos aqui. Essas pessoas devem ser excluídas, não fazem parte da nossa comunidade, nem do futebol", acrescentou o dirigente suíço.