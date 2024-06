IA vai 'transformar' videogames, mas será caro, diz CEO da Ubisoft à AFP

Entre os jogos apresentados no evento estavam o aguardado "Star Wars Outlaws", baseado no universo da icônica série de filmes, e "Assassin's Creed Shadows", que transporta a franquia de ficção histórica para o Japão feudal.

"Quando digo vivos... se você encontrar um personagem não-jogável, poderá falar com esse personagem e desenvolver um relacionamento com ele."

Mas com uma demanda pesada por processamento de computador e recursos para treinar os modelos, "o único problema é quanto isso vai custar", disse Guillemot.

Desde a explosão do frenesi generativo com o lançamento do ChatGPT no final de 2022, as atenções estão voltadas para as maneiras como a tecnologia poderia mudar a indústria de videogames.

Após uma forte alta durante a pandemia de coronavírus, a indústria de videogames tem enfrentado dificuldades, com uma onda de demissões e cortes de custos nas maiores empresas.

O setor também tem lutado com o domínio de títulos de franquia, como "Call of Duty" ou "Fortnite", o que tem dificultado o surgimento de novos jogos.

"Star Wars Outlaws" será lançado em 30 de agosto, enquanto "Assassin's Creed Shadows" deverá estar disponível em 12 de novembro.

- Mudança para a nuvem -

"O que falta na indústria no momento são grandes inovações. Precisamos de Gen AI, precisamos da nuvem, para nos ajudar a trazer experiências realmente novas", disse Guillemot.