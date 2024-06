Holanda goleia Islândia (4-0) em último teste antes da Eurocopa

A Holanda goleou a Islândia por 4 a 0 nesta segunda-feira (10), em Roterdã, no último amistoso da equipe antes da disputa da Eurocopa.

O jovem meia Xavi Simons (21 anos), jogador do Paris Saint-Germain que nesta temporada defendeu o RB Leipzig por empréstimo, abriu o placar aos 23 minutos marcando seu primeiro gol com a camisa da 'Oranje'.

No início do segundo tempo, os holandeses ampliaram com o zagueiro Virgil Van Dijk marcando de cabeça (49'). O terceiro foi do atacante Donyell Malen (79'), aproveitando brilhante assistência de Memphis Depay, que apesar de ter passado em branco foi o destaque da equipe.