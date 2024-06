Em meio ao ajuste de Milei, atletas argentinos chegam a Paris preocupados com o futuro

A atleta conta que isso acontece "todos os invernos" e confia que as autoridades estão trabalhando para melhorar o Cenard, principal centro de treinamentos para atletas de alto rendimento do país.

Este ano, tanto o Enard, órgão responsável pelo apoio aos atletas de elite, quanto a Subsecretaria de Esportes, contam com o mesmo orçamento de 2023, com uma inflação de quase 300% interanual, como parte do severo plano de ajuste fiscal do presidente Javier Milei.

"Em um país como a Argentina hoje, onde as pessoas não comem, somos conscientes de que há outras prioridades", disse à AFP Diógenes de Urquiza, diretor do Enard desde janeiro.