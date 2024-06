Eleições europeias fortaleceram Von der Leyen, mas tarefa ainda não está concluída

No final das eleições nos 27 países do bloco, o nó central do poder no Parlamento Europeu se manteve: a coalizão do PPE, os social-democratas e os centristas liberais do Renew.

Este cenário parece abrir caminho a Von der Leyen para mais cinco anos à frente da Comissão, mas a sua candidatura ainda terá que ultrapassar vários obstáculos, especialmente em termos de apoio político dos líderes europeus.

A alemã viajou nesta segunda-feira para Berlim, onde realizará negociações na sede do partido conservador CDU.