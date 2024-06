Cúpula sobre Ucrânia na Suíça é 'um primeiro passo' para a paz

A Suíça organizará uma cúpula no sábado (15) e domingo (16) que pretende ser "um primeiro passo" para encontrar um caminho para a paz na Ucrânia, com a participação de dezenas de autoridades, mas sem a presença da Rússia e da China.

"Ousamos falar de paz", declarou o ministro das Relações Exteriores da Suíça, Ignazio Cassis, nesta segunda-feira (10) na apresentação do encontro à imprensa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Conferência de Alto Nível sobre a Paz na Ucrânia, seu nome oficial, acontecerá após a reunião do G7 das principais potências ocidentais, de quinta a sábado, no sul da Itália, com a participação do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.