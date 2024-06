Crescente Vermelho acusa Israel de usar caminhão de ajuda para libertar reféns

O Crescente Vermelho palestino acusou, nesta segunda-feira (10), o Exército israelense de ter usado no sábado um caminhão de ajuda humanitária para se infiltrar no campo de Nuseirat, no centro de Gaza, durante uma operação que resultou na libertação de quatro reféns.

"As forças de ocupação enganaram a população se escondendo atrás da proteção a uma ajuda que os civis precisam desesperadamente", denunciou a organização em um comunicado. "Isso coloca em perigo a segurança das equipes humanitárias".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nebal Farsakh, porta-voz do Crescente Vermelho, declarou à AFP que, com este precedente, os trabalhadores humanitários poderiam ser vistos com receio no futuro.