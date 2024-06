Conselho de Segurança da ONU apoia plano de trégua em Gaza

O movimento "saúda a resolução do Conselho de Segurança (...) [e] deseja reafirmar sua disposição para cooperar com os irmãos mediadores para estabelecer negociações indiretas sobre a aplicação destes princípios", indicou o Hamas em um comunicado.

O acordo, no entanto, continua sendo uma incerteza, já que os representantes do Hamas insistem em que a proposta deve garantir o fim permanente da guerra, um pedido que Israel rejeita categoricamente.

- Blinken no Oriente Médio -

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, chegou nesta segunda-feira a Israel, no âmbito de uma viagem pelo Oriente Médio para impulsionar o acordo de trégua.

Após uma primeira etapa no Egito e um encontro com o presidente Abdel Fatah al Sisi, Blinken desembarcou no aeroporto de Tel Aviv, de onde se dirigirá a Jerusalém para se reunir com Netanyahu.

No Cairo, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos instou os países do Oriente Médio a "pressionarem o Hamas" para que aceite um cessar-fogo.