Cavalos selvagens de Przewalski retornam às estepes do Cazaquistão

"Esperamos por esse momento durante muito tempo", declarou à AFP Albert Salemgareyev, membro da Associação para a Conservação da Biodiversidade do Cazaquistão.

Essa espécie é conhecida por ser a última espécie de cavalos selvagens do mundo. São exemplares similares aos cavalos domésticos modernos, mas com diferenças genéticas: os de Przewalski são mais robustos e têm a cabeça um pouco maior.

As três primeiros espécies - Zorro, Ypsilonka e Zeta II - aterrissaram na estepe cazaque este mês. Quatro outros chegaram ao Cazaquistão de Berlim dias depois.

Esses cavalos são capazes de resistir aos duros invernos do Cazaquistão, onde as temperaturas podem cair abaixo dos -30ºC e o alimento se torna raro.

Apesar do monitoramento dos especialistas, um dos cavalos se sentou no contêiner, antes do desembarque, aumentando o risco de problemas circulatórios nas patas.

"Não queríamos colocar sua vida em risco, e a viagem poderia ter sido perigosa, então decidimos deixá-lo tranquilo", afirmou Miroslav Bobek, diretor do zoológico de Praga.

O zoológico de Praga cria essa variedade de cavalos desde 1932 e mantém o livro genealógico mundial da espécie onde registra todos os nascimentos. Em 2011, criou um projeto para reintroduzi-los na Mongólia.