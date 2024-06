Campeã de Roland Garros, Swiatek se isola ainda mais no topo do ranking da WTA

A tenista polonesa Iga Swiatek, que no sábado conquistou seu quarto título de Roland Garros, se isolou ainda mais na liderança do ranking da WTA, que agora tem a americana Coco Gauff, semifinalista em Paris, como número 2 do mundo.

De acordo com a lista publicada nesta segunda-feira (10), Swiatek tem 3.707 pontos de vantagem sobre Gauff, que graças à campanha no Grand Slam parisiense conseguiu superar a bielorrussa Aryna Sabalenka (3ª) em 200 pontos.

Esta é a melhor classificação na carreira da americana de 20 anos, que foi campeã do US Open no ano passado com vitória justamente sobre Sabalenka na final.