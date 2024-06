Brilhando na Europa, jovens talentos pedem passagem na Copa América

Campeões da Champions, da Premier League e competindo em alto nível na Europa. Vinícius Júnior, Rodrygo, Julián Álvarez, Mac Allister, Luis Díaz, Valverde, entre outros, pedem passagem na Copa América, em mais uma mostra de que o futebol sul-americano é uma fonte inesgotável de jovens talentos.

A lista é extensa, mas já conta com jogadores que nem chegaram a completar 20 anos, como é o caso de Endrick (17 anos), nova estrela do Real Madrid, e do argentino Alejandro Garnacho, destaque do Manchester United aos 19 anos.

Na Copa América, que será disputada de 20 de junho a 14 de julho nos Estados Unidos, a passagem de bastão começará lentamente: Garnacho vai dividir vestiário com o astro Lionel Messi (36 anos), cuja despedida não está muito distante.