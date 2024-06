Blinken visita o Oriente Médio para pressionar por trégua na Faixa de Gaza

O governo dos Estados Unidos intensificou nesta segunda-feira a pressão para obter uma trégua na Faixa de Gaza, cenário de uma guerra entre Israel e o movimento palestino Hamas, com mais uma viagem à região do chefe da diplomacia americana para promover o plano de paz do presidente Joe Biden.

Em sua oitava visita ao Oriente Médio desde o início da guerra, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, desembarcou nesta segunda-feira no Cairo para uma reunião com presidente egípcio Abdel Fatah al Sisi e para estimular uma proposta de trégua anunciada no fim de maio pelo presidente Biden.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após a rápida visita ao Cairo, Blinken viajará a Israel para uma reunião com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em Jerusalém.