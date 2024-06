Blinken em Israel para promover trégua na Faixa de Gaza

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, se reuniu, nesta segunda-feira (10), em Israel, com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, para impulsionar um plano de trégua com o Hamas em Gaza apoiado pelo Conselho de Segurança da ONU depois de oito meses de guerra. Após uma primeira etapa no Egito e um encontro com o presidente Abdel Fatah al Sisi, Blinken chegou ao aeroporto de Tel Aviv, de onde se dirigiu a Jerusalém para uma reunião com Netanyahu que durou cerca de duas horas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Blinken reforçou ao premiê israelense que "a proposta sobre a mesa abriria o caminho para acalmar a fronteira norte de Israel" com o Líbano e para "uma integração mais profunda" de Israel "com os países da região", segundo o Departamento de Estado americano.

Em Nova York, o Conselho de Segurança da ONU adotou uma resolução que apoia a proposta de um cessar-fogo em Gaza. O texto, que contou com 14 votos a favor e a abstenção da Rússia, "saúda" a proposta de trégua e libertação de reféns anunciada pelo presidente Joe Biden em 31 de maio. O documento também insta Israel e Hamas a "implementarem plenamente os seus termos, sem demora e sem condições".

O movimento islamista celebrou, por sua vez, o apoio do Conselho e sublinhou em um comunicado que desejava "reafirmar sua disposição para cooperar com os irmãos mediadores para estabelecer negociações indiretas sobre a aplicação desses princípios", fazendo referência às suas exigências, que incluem uma trégua permanente e a retirada das tropas israelenses do território palestino. No Cairo, Blinken encorajou os países do Oriente Médio a "pressionarem o Hamas" para que aceite um cessar-fogo. Esta é a oitava visita do secretário de Estado à região desde o início da guerra em 7 de outubro. Apesar dos esforços, os mediadores no conflito, Estados Unidos, Egito e Catar, não conseguiram negociar uma nova trégua desde o cessar-fogo de uma semana em novembro que permitiu a libertação de reféns em troca de palestinos detidos em prisões de Israel. - Divisão em Israel - O plano de Biden, consultado pela AFP, contempla em uma primeira fase um cessar-fogo "imediato e completo", a troca de reféns por prisioneiros palestinos, a retirada do Exército israelense das áreas densamente povoadas de Gaza e a entrada de ajuda humanitária. Não está claro, entretanto, se esses esforços pela paz terão sucesso, dadas as divisões abertas no gabinete de Netanyahu.

A visita de Blinken ocorre um dia após o membro do gabinete de guerra israelense Benny Gantz, um político de centro rival de Netanyahu, ter renunciado ao governo, após ter exigido, sem sucesso, a adoção de um "plano de ação" para o pós-guerra em Gaza. Para Gantz, a prioridade é a libertação dos reféns. Netanyahu, por sua vez, assegura que continuará o conflito até a destruição do Hamas, que governa Gaza desde 2007 e é considerado uma organização terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia. No sábado, uma operação realizada pelas forças especiais israelenses permitiu a libertação de quatro reféns no campo de refugiados de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza.