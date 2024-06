ATP publica ranking com Sinner no topo; Alcaraz supera Djokovic

Jannik Sinner se tornou o primeiro italiano a alcançar o topo do ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira (10), com o espanhol Carlos Alcaraz, campeão de Roland Garros, como número 2 do mundo, à frente do sérvio Novak Djokovic.

Aos 22 anos, Sinner, semifinalista no Grand Slam parisiense e campeão do Aberto da Austrália em janeiro, tem 945 pontos de vantagem sobre Alcaraz, enquanto Djokovic, que liderava o ranking desde setembro, está a 1.165 pontos do italiano.

'Nole', de 37 anos, vive uma temporada complicada devido às lesões e sem grandes resultados. Apesar de ainda ter o recorde de semanas como número 1 do circuito (428) e ser o mais velho a ocupar o topo do tênis, o sérvio ainda não conquistou títulos em 2024.