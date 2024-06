Ator argentino Juan Darthés é condenado em SP a seis anos de prisão por estupro

O Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região, em São Paulo, condenou, nesta segunda-feira (10), o ator argentino Juan Darthés a seis anos de prisão pelo estupro da atriz Thelma Fardin quando ela tinha 16 anos e ele, 44.

"É uma vitória muito importante porque é uma decisão condenatória em que (...) por maioria entenderam a materialidade da autoria do crime de estupro com pena de seis anos, que é a pena mínima de estupro no Brasil", disse a advogado Carla Junqueira ao canal La Nación +.

A sentença foi apoiada por dois juízes contra um no TRF-3, que em fevereiro havia anulado o processo judicial ao considerar que a competência seria da Justiça de São Paulo, na esfera estadual, mas reverteu sua decisão em março e retomou o caso.