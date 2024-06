Ataque israelense no Líbano causa 5 mortos, 3 deles membros do Hezbollah

Cinco pessoas morreram nesta segunda-feira (10), incluídos três sírios que colaboravam com o Hezbollah, em um ataque israelense contra um comboio de caminhões-tanque que entraram no Líbano pela fronteira com a Síria, informaram uma ONG e uma fonte militar.

"Três sírios que trabalham com o Hezbollah e dois libaneses morreram em um ataque israelense contra um comboio de caminhões-tanque que entrava no Líbano", disse à AFP o diretor do Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahmane.

A organização, que dispõe de uma ampla rede de informantes na Síria, acrescentou que cinco pessoas ficaram feridas e duas não foram encontradas.