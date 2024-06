Ataque de cães 'ferais' deixa 23 animais mortos em zoológico no Chile

O ataque de três cães "ferais" ocasionou a morte de 21 cervos e dois pavões-reais no interior de um zoológico municipal no centro do Chile, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira (10).

Os animais foram atacados no domingo dentro de suas jaulas "por cães ferais", cuja origem "está sendo determinada na investigação", declarou Valeria Melipillán, prefeita da cidade de Quilpué, a 130 km de Santiago.

Durante a madrugada, os cães teriam escavado a terra para chegar às jaulas dos animais, matando-os em seguida.