Apple quebra silêncio sobre IA em conferência na Califórnia

A gigante americana da tecnologia Apple tentará, nesta segunda-feira (10), persuadir aqueles que duvidam da sua estratégia para o desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA), depois que seus concorrentes tomaram a frente na adoção desta tecnologia em expansão.

Segundo analistas, a Inteligência Artificial e talvez até uma parceria com a OpenAI, fabricante do chatbot ChatGPT, provavelmente será um tema central no início da conferência de desenvolvedores de tecnologia WWDC da Apple, no Vale do Silício (Califórnia, Estados Unidos).

Essa conferência é o encontro anual da Apple para desenvolvedores que criam aplicativos para seus dispositivos - iPads, Macs e iPhones - e o CEO Tim Cook terá que trabalhar duro para convencer seu público de que a empresa é um ator importante no campo da IA.