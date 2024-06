Animal parecido com leopardo que se infiltrou em juramento do premiê da Índia era um 'gato', afirma polícia

O governo indiano foi empossado no Palácio presidencial, em Nova Délhi, sob o olhar atento dos guardas de honra... e de um intruso inusitado: um animal parecido com um leopardo que na verdade era um "gato", segundo a polícia.

O animal foi visto cruzando a parte superior de uma escadaria coberta com um tapete vermelho, situada logo atrás do local onde estavam sentados os congressistas recém-eleitos, além do primeiro-ministro, Narendra Modi.

Ninguém pareceu notar a presença do felino em um primeiro momento, já que os soldados estavam atentos a um deputado que assinava alguns documentos, após jurar lealdade à Constituição. No entanto, o animal não escapou do olhar atento daqueles que acompanhavam a cerimônia pela internet.