UE vota em eleições que podem dar um impulso à extrema direita

As eleições para a renovar o Parlamento Europeu vivem neste domingo (9) seu dia decisivo, com votação na maioria dos 27 países do bloco e com a perspectiva de um fortalecimento da extrema direita.

A eleição dos 720 deputados do Parlamento Europeu é o primeiro passo na renovação de dois líderes da UE: os presidentes da Comissão Europeia, o poder executivo da UE, e o Conselho, que representa os países do bloco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As nações mais populosos da UE, Alemanha, França e Espanha, abriram seus centros de votação pela manhã. Na Itália, o pleito começou no sábado, mas as urnas serão fechadas no domingo à tarde.