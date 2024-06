Rebeldes huthis assumem ataques a três embarcações na costa do Iêmen

Os rebeldes huthis do Iêmen declararam no domingo (9) que atacaram navios na costa do país, após empresas de segurança marítima terem relatado que duas embarcações pegaram fogo após serem atingidas por projéteis.

O porta-voz militar dos huthis, Yahya Saree, afirmou em comunicado publicado na rede social X que os rebeldes iemenitas atacaram "dois navios pertencentes a empresas que violaram" as diretrizes do grupo de não entrar nos portos israelenses.

Saree identificou as embarcações como o MSC Tavvishi, de bandeira liberiana, e o Norderney, de Antígua e Barbuda.