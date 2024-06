Primeiro-ministro indiano Narendra Modi jurará ao cargo para um terceiro mandato com aliados

O governo anterior do primeiro-ministro, de 73 anos e membro do partido nacionalista hindu Bharatiya Janata Party (BJP), era composto por 81 ministros.

Os resultados obrigaram Modi, no poder desde 2014, a negociar com seus parceiros da Aliança Democrática Nacional (NDA), uma coalizão de 15 formações políticas, para estabelecer uma maioria de governo.

- Concessões importantes -

No total, a NDA possui 293 dos 543 assentos no Parlamento, mas vários membros da coalizão exigiram grandes concessões, incluindo importantes ministérios, em troca de seu apoio.

No entanto, as pastas mais importantes, incluindo Interior, Relações Exteriores, Finanças e Defesa, devem permanecer nas mãos de membros do BJP, de acordo com o jornal The Times of India.

"Estamos nos preparando para formar o governo", escreveu Modi em um artigo publicado neste domingo em seu site.

Dependente dos aliados, o líder indiano enfrentará o terceiro mandato com mais complicações, alertam os analistas.

"A coalizão agora obrigará o BJP a se comprometer a realizar mais consultas", afirmou Sajjan Kumar, diretor do grupo de pesquisa política PRACCIS, sediado em Nova Délhi.

- Posse da oposição -

Milhares de soldados foram mobilizados na capital para a cerimônia de posse.