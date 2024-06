Presos na Venezuela iniciam greve de fome por 'violações' de direitos humanos, dizem ONGs

A ONG enumerou pelo menos seis prisões em greve e divulgou imagens dos presos, alguns reunidos em corredores e celas, cantando o hino nacional ou fazendo barulho com as grades das celas.

A AFP solicitou comentários às autoridades, mas não obteve resposta até o momento.

Segundo o Observatório, a greve ocorre na principal prisão feminina INOF em Miranda, no Centro Penitenciário de Coro (noroeste), na prisão de Uribana em Lara, no Centro de Formação para a Mulher Nova "Manuelita Sáenz" em Aragua, no Internato Judicial de Cumaná em Sucre e numa cela da polícia científica em Lara.

No Centro de Formação para o Homem Novo "El Libertador" em Carabobo, conhecido como "Tocuyito", também estão em greve, de acordo com a ONG Uma Ventana a la Libertad.