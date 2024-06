Morre William Anders, autor de foto icônica da Terra, aos 90 anos

Astronauta da missão Apollo 8 morreu aos 90 anos num acidente de avião nos EUA. Em 1968, ele tirou a primeira fotografia a cores da Terra vista do espaço.O astronauta William Anders, membro da missão Apollo 8 de 1968, morreu na sexta-feira (08/06) aos 90 anos num acidente de avião na região de Seatle. Segundo seu filho, o avião que Anders pilotava sozinho caiu nas águas próximas às Ilhas San Juan. Anders tirou a primeira imagem a cores da Terra vista do espaço, considerada a responsável por desencadear o movimento ambientalista global por mostrar como o planeta parecia delicado e isolado. A fotografia foi feita em 1968, quando Anders ao lado dos astronautas Frank Borman e Jim Lovell se tornaram os primeiros a orbitar a Lua. "Em 1968, durante a Apolo 8, Will Anders ofereceu à humanidade um dos presentes mais profundos que um astronauta pode dar. Ele viajou até o limite da Lua e ajudou todos nós a ver algo mais: nós mesmos", escreveu o administrador da Nasa, Bill Nelson, no X (antigo Twitter). Enquanto a espaçonave estava em processo de rotação, Anders tirou a icônica fotografia Earthrise, mostrando a vista da Terra a partir da Lua. A imagem permitiu que o planeta fosse visto de uma grande distância pela primeira vez. "Quando a Terra apareceu acima do horizonte lunar, fiquei realmente impressionado com o quão delicada e colorida ela era", afirmou Anders, em uma entrevista em 2018. Ele contou ainda que começou a fotografar depois de 25 horas de voo e que acreditava ter uma chance em três de não sobreviver à missão Apollo 8. "Bill Anders mudou para sempre a nossa perspectiva do nosso planeta e de nós próprios com a sua famosa fotografia do nascer da Terra na Apollo 8. Inspirou a mim e a gerações de astronautas e exploradores. Os meus pensamentos estão com a família e amigos", escreveu o senador do Arizona e astronauta reformado da agência espacial americana Mark Kelly no X. Vida dedicada a voos Anders nasceu em 17 de outubro de 1933, em Hong Kong. Sua família se mudou para os Estados Unidos quando ele ainda era criança. Em 1955, ele se formou em Ciências pela Academia Naval dos EUA. No início da década de 1960, concluiu o mestrado em Engenharia Nuclear pelo Instituto de Tecnologia da Força Aérea Americana. Após os estudos, ele se tornou piloto de caça do Comando de Defesa Aérea dos Estados Unidos. Em 1964, ele entrou na Nasa para ser astronauta. Dois anos depois, ele foi selecionado para ser o piloto reserva da missão Gemini XI. Também foi piloto reserva da missão Apollo 11, na qual os humanos pisaram na Lua pela primeira vez em 1969. Na década de 1970, o astronauta chegou a ser embaixador dos Estados Unidos na Noruega. Ele teve quatro filhos e duas filhas. O avião que Anders pilotava caiu na manhã de sexta-feira (horário local). De acordo com a Associação Federal de Aviação americana, apenas o piloto estava a bordo do avião Beech A45. As autoridades estão investigando o acidente. cn (lusa, EFE, DW)