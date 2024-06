Max Verstappen vence GP do Canadá de F1

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial de Fórmula 1, somou sua terceira vitória consecutiva no Grande Prêmio do Canadá, disputado sob chuva neste domingo (9), em Montreal.

Os britânicos Lando Norris (McLaren) e George Russell (Mercedes) completaram o pódio no circuito Gilles-Villeneuve, na nona das 24 corridas da temporada.

