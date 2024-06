Macron antecipa eleições na França após vitória da extrema direita nas eleições europeias

Nas eleições legislativas de 2022, o RN já se tornou o principal partido da oposição na câmara baixa (88 deputados entre 577) com um discurso duro contra a imigração e a insegurança, e o governo perdeu sua maioria absoluta, obrigando Macron a pactuar com o partido de direita Os Republicanos (LR) suas reformas mais emblemáticas, como a trabalhista e migratória.

As eleições antecipadas não afetariam Macron, que permaneceria como presidente até 2027, mas ele poderia ter que compartilhar o poder com um governo de outro espectro político pouco antes dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, uma "coabitação" que ocorreu apenas duas vezes, entre conservadores e socialistas, desde 1958.

Centenas de pessoas, muitas com bandeiras de organizações de esquerda, manifestaram-se à noite na Praça da República, em Paris, para protestar contra a extrema direita. "Fascistas às portas do poder, união já!", dizia uma das faixas.

As oposições viram nesses resultados o final do ciclo iniciado em 2017 com a ascensão de Macron pelo centro do espectro político, com um programa liberal, europeísta e reformador. "O macronismo está acabado", comemorou o líder do LR, Éric Ciotti.

A vitória do partido herdeiro da Frente Nacional (FN), que escolheu um candidato com uma imagem cuidadosamente construída e uma biografia distante da história controversa da formação, ocorre em um contexto de ascensão da extrema direita na União Europeia.

Esses resultados também poderiam impulsionar as chances de Le Pen para a eleição presidencial de 2027, na qual Macron não poderá concorrer. Em 2022, o centrista venceu a ultradireitista no segundo turno com 58,54% dos votos, quase oito pontos a menos do que em 2017, quando venceu seu rival com 66,1% dos votos.

